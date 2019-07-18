Hindistan'daki selde ölü sayısı artmaya devam ediyor

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle eyaletlerden Uttar Pradeş'te 6, Assam'da 30, Bihar'da 67, Mizoram'da 5, Meghalaya'da ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, Bihar'da 4,6 milyon, Assam'da ise 5,57 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, sel bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirilmişti.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğramış, Mizoram'da da taşan nehirler nedeniyle 32 köy sular altında kalmış ve en az bin aile tahliye edilmişti.

Assam'daki Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.

(AA)