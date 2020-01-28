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28 Ocak 2020 Salı 00:43:54 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 00:45:07

Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası'ndaki Müslümanları dışlayan değişikliğe karşı 620 kilometrelik insan zinciri

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, ülkedeki "Vatandaşlık Yasası"nda yapılan değişikliğe karşı düzenlenen gösteride yaklaşık 7 milyon kişinin katılımıyla 620 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

Hint basınında çıkan haberlere göre, Kerala'nın kuzeyindeki Kasargod bölgesinden, güneyindeki Thiruvananthapuram bölgesine kadar 620 kilometrelik insan zinciri oluşturan milyonlarca kişi, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"nı protesto etti.

Sol Demokratik Cephe'nin (LDF) organize ettiği insan zinciri protestosuna katılanlar arasında Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ve ailesi de yer aldı.

Göstericiler arasında yeni evlenen gelin ve damatların da bulunması dikkati çekti.

LDF'den yapılan açıklamada, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik (CAA) karşıtı gösteriye yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı ifade edildi.

Göstericiler arasındaki ismi açıklanmayan Müslüman bir kadın, "Siyaset için burada değiliz Bu gösterinin parti ile ilgisi yok. Hindistan'da burada yaşayıp, burada öleceğiz." dedi.

Bir diğer gösterici de "Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Hepimiz Hindistanlıyız, hepimiz insanız. Bu yüzden insan zincirine katıldık." değerlendirmesini yaptı.

Kerala eyaleti hükumeti 14 Ocak'ta, değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"yla ilgili Yüksek Mahkemeye dilekçe vermiş ve yasadaki değişikliğin Hindistan Anayasası'nın laik yapısını ihlal ettiğini belirtmişti.

Dilekçede, ayrıca, Hint hükumetinin toplumsal bölünmeye neden olduğu kaydedilmişti.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor
Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

AA

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