  • Bist 100
    119574
  • Dolar
    6,0687
  • Euro
    6,5511
  • Altın
    310,7400
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum! Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum!
Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar
Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar
ABD Başkanı Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil ABD Başkanı Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
Katil Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu Katil Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı! Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı!
Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı
BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli
Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan "Assange davası siyasi" yorumu Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan "Assange davası siyasi" yorumu
Emine Erdoğan: İslam'ın kadına verdiği değeri anlatamıyoruz Emine Erdoğan: İslam'ın kadına verdiği değeri anlatamıyoruz
Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki
Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan arabuluculuk açıklaması TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan arabuluculuk açıklaması
Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Kabine Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması Kabine Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması
Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür
Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi
Netanyahu'nun hesabının kesileceği tarih açıklandı Netanyahu'nun hesabının kesileceği tarih açıklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Şubat 2020 Salı 22:23:38 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 22:24:47

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

Hindistan'da, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinden önce gecekondu mahallesinin önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden önce gecekondu mahallesinin önüne duvar inşa edildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Trump ve eşi Melania Trump'ın Hindistan ziyareti öncesinde Ahmedabad'da 2 binden fazla kişinin ikamet ettiği gecekondu mahallesinin önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.

Çok sayıda siyasi lider, duvarın, Trump'ın konvoyunun önünden geçmesi beklenen gecekondu mahallesini saklamak amacıyla örüldüğünü belirtti.

Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini ifade etti.

"DUVAR GECEKONDULAR SAKLAMAK İÇİN DEĞİL, GÜVENLİK İÇİN"

Hükümet yetkilisi Bijal Patel, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER