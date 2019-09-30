  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6698
  • Euro
    6,2159
  • Altın
    272,9670
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Varank duyurdu! Milli lazer silahı ARMOL artık TSK'nın yeni üyesi Bakan Varank duyurdu! Milli lazer silahı ARMOL artık TSK'nın yeni üyesi
Batman Valiliği Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiasını yalanladı Batman Valiliği Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiasını yalanladı
Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi
Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor
Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü
Kartal’ın kara yazısı Kartal’ın kara yazısı
'Saplandı sineme görünmez bir ok’ 'Saplandı sineme görünmez bir ok’
Fırtına’nın acı günü Fırtına’nın acı günü
Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
Güney Afrika'nın 'Apartheid' karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti Güney Afrika'nın 'Apartheid' karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti
Rusya'da 20 bin kişilik protesto eylemi Rusya'da 20 bin kişilik protesto eylemi
Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit piyade teğmen Fikret Dinçer'in mevlidine katıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit piyade teğmen Fikret Dinçer'in mevlidine katıldı
Ünal Karaman: Oyuncularım gereğini yaptı Ünal Karaman: Oyuncularım gereğini yaptı
Abdullah Avcı'dan radikal karar açıklaması Abdullah Avcı'dan radikal karar açıklaması
Muğla'da makilik yangını Muğla'da makilik yangını
Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı
İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti
Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü! Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü!
"Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis" "Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis"
Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:01:52 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:03:13

Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

Hindistan'da yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 120 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 120 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer Bihar'daki şiddetli yağışların kara yolu trafiğini etkilediğini ve 13 tren seferinin ise iptal edildiğini açıkladı.

Eyaletin başkenti Patna'nın yağışlardan ciddi düzeyde etkilendiği, sel sularının diz seviyesinde olduğu bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinde son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Bölgede yağışların pazartesiden itibaren azalması bekleniyor.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar en az 400 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ