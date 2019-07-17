17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00:52 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02:23
Hindistan'da sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Hindistan'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Hafta başından beri etkili olan yoğun yağışlar Hindistan´da hayatın durmasına sebep olurken, can kaybı sayısı 50´yi buldu. Yetkililer, yağışlardan 4,5 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Meteoroloji yoğun yağışların önümüzdeki 2-3 gün daha devam edeceğini duyurdu.
DHA
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