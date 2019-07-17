Hindistan'da sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Hafta başından beri etkili olan yoğun yağışlar Hindistan´da hayatın durmasına sebep olurken, can kaybı sayısı 50´yi buldu. Yetkililer, yağışlardan 4,5 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Meteoroloji yoğun yağışların önümüzdeki 2-3 gün daha devam edeceğini duyurdu.

DHA