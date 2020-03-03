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03 Mart 2020 Salı 14:47:28 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:37:48

Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'deki protestolarda geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı 47'ye çıktı. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hintli polislerin kucağında bebeği bulunan Müslüman kadınları sopalarla dövmesi büyük tepki topladı.

Hindistan’da Müslümanları hedef alan yeni vatandaşlık yasasına karşı başlayan protesto eylemlerinin ardından bu kez radikal Hinduların Müslümanlara karşı şiddet uygulamaları artmaya başladı.

AĞAÇ VE DEMİR SOPALARLA DARP EDİYORLAR

Hinduların müslümanları ağaç ve demir sopalarla darp ettikleri belirtildi. Yeni Delhi’de son dört günde çıkan çatışmalarda Müslümanların bazı camileri kundaklandı, Müslümanlar evlerinde diri diri yakıldı veya yoldan geçen Müslümanlar darp edildi.

ANI ajansının haberine göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 47

Sağlık yetkilileri, Dr Ram Manohar Lohia Hastanesine dün akşam Gokulpuri bölgesinden 4, bugün Karawal Nagar bölgesinden 1 kişinin cesetlerinin getirildiğini belirtti. Cesetlerden 4'ünün Gokalpuri'de atık su kanallarından çıkarıldığı, son can kayıplarıyla şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği ifade edildi.

Delhi polisi, şimdiye kadar şiddet olaylarıyla bağlantılı 903 kişiyi tutukladı ya da gözaltına aldı.

Diğer yandan parlamentonun alt ve üst kanatları Lok Sabha (Halk Meclisi) ve Rajya Sabha'daki (Eyaletler Meclisi) oturumlar, başkentteki olaylar nedeniyle yarına kadar ertelendi.

Meclis, bütçe oturumunun ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı ancak muhalefet liderleri, şiddet olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını talep etti ve protesto olarak Meclis oturumlarına katılmadı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, başkentte şiddet olaylarına neden olduğu ileri sürülen nefret söylemleri nedeniyle bazı siyasetçiler aleyhinde Ön Bilgilendirme Raporu'nun (FIR) kayda geçirilmesi talebini görüşmeye karar verdi.

MEGALAYA EYALETİNDE ÇİKAN OLAYLARDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Megalaya eyaletinde "Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Eyalet hükümeti, çıkan olaylar üzerine Shillong şehrinin bazı kesimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, mobil internet kullanımına kısıtlama getirilmişti.

Yeni Delhi'deki ve Meghalaya'daki sivil kayıplarla birlikte ülkede aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükseldi.

MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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