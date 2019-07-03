03 Temmuz 2019 17:30 | Çarşamba
Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen mini yolcu aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Chintamani bölgesinde otobüs ile tuk-tuk çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre tuk-tuk'ta bulunan 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA
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- Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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