Hindistan'da kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

"India Today"in haberine göre, Trichy bölgesinde cuma akşamı oyun oynadığı sırada 200 metrelik kuyuya düşerek 35 metre derinlikte sıkışan Sujith Wilson adlı kız çocuğunun cansız bedeni 80 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yetkililer, coğrafi şartlar ve hava durumunun kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Çocuğun cesedinin parçalanmış halde bulunduğu ve 4 gün boyunca mahsur kaldığı kuyuda çürümeye başladığı kaydedildi.

Sujith’in cansız bedeni, Manapparai Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından defnedildi.

İlk düştüğü sırada 10 metre derinlikte sıkıştığı belirtilen çocuğun daha sonra kayarak 35 metreye kadar indiği ifade edilirken, kurtarma çalışmaları için bölgeye gelen ekiplerin, çocuğu halatla çıkarma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ekipler, bunun üzerine çocuğa ulaşabilmek için yatay geçit oluşturmak amacıyla kuyuya paralel 35 metrelik çukur açmaya başlamıştı.

(AA)