Hindistanda korkutan yangın: 100 kişi mahsur kaldı

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3´üncü ve 4´üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye aracının sevk edildiği; bina ve çevresinde yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü.

Ayrıca, yerel medya, binada yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığını duyurdu. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

(DHA)