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30 Ekim 2019 Çarşamba 16:49:11 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:50:26

Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması

Hindistanlı vekillerin Cammu Keşmir'e girişlerine izin verilmezken, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bölgeyi ziyaret etmesi tartışmalara sebep oldu.

Hindistan'da politikacıların Cammu Keşmir'e girmesine müsaade edilmezken Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin bölgeye girişlerine izin verilmesi tartışmaya yol açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'i ziyaret etmesi için 24 AP milletvekiline Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimince verilen izin, muhalefet partileri ve liderlerinin tepkisine sebep oldu.

Eski INC lideri Rahul Gandi, yaptığı açıklamada, Avrupalı vekillerin rehber eşliğinde Cammu Keşmir'i ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Hindistanlı parlamenterler yasaklandı ve girişleri reddedildi. Burada çok yanlış bir şey var." ifadelerini kullandı.

INC, hükümetin bu adımını "milli utanç" olarak nitelerken, Ulusal Konferans (NC) ise olayı "halkla ilişkiler çalışması" olarak değerlendirdi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Nazi ideolojisine inanan ve kendilerine gururla faşist diyen AP vekillerinin bölgeye girişlerine izin verilmesine tepki göstererek, "Hükümet Vadi'ye (Cammu Keşmir’e) hangi mesajı göndermek istiyor?" dedi.

Bahujan Samaj Partisi (BSP) lideri Kumari Mayawati, hükümetin, AP milletvekillerinin bölgeye girişine izin vermeden önce ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcilerine müsaade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hindistan Komünist Partisinden Binoy Visvam, BJP yönetiminin, Hint milletvekilleri dahil herhangi bir vatandaşın bölgeye girişine izin vermediğini vurgulayarak, "AP milletvekilleri için kırmızı halı serildi." ifadelerini kullandı. Visvam, bir Hint vatandaşı olarak bölgeyi ziyaret etme hakkı olduğunu belirtti.

BJP'den tepkilere cevap

BJP'nin Sözcüsü Şahnavaz Hüseyin, muhalefetin tepkilerine ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Eyaletteki durum normale döndüğünde Kongre (INC) liderlerini oraya gitmeleri için kim durdurdu? Herhangi bir lider oraya gitmek isterse sorun olmaz." şeklinde konuştu.

Aralarında Rahul Gandi, Hindistan Komünist Partisi (Marksist) lideri Sitaram Yechury ve Janata Dal partisinden Sharad Yadav'ın da olduğu dokuz siyasi partinin temsilcileri, Ağustos ayında Cammu Keşmir'i ziyaret etmek istemiş ancak eyalete girmelerine müsaade edilmemişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. 

(AA)

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