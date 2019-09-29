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29 Eylül 2019 Pazar 21:38:40 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 21:41:14

Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü!

Hindistan'da 12 ve 10 yaşlarındaki 2 erkek çocuğu tuvaletlerini dışarıya yaptıkları nedeniyle, dövülerek öldürüldü. Hindistan polisi olayın soruşturma altında olduğunu açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi
 
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Shivpuri kentine bağlı Bhakhedi köyünde 12 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, tuvaletlerini dışarıya yaptıkları gerekçesiyle dövülerek öldürüldü.
 
CNN International haber sitesinde yer alan bilgiye göre, köydeki dedelerini ziyarete gelen iki kardeş dövülerek öldürüldü. Olayın ardından Hindistan polisi soruşturma başlattıklarını açıkladı.
 
Aynı zamanda Hint yetkilileri cenaze masrafları için aileye 845 ABD doları yardımda bulunduklarını, tazminat olarak ise 5 bin 600 ABD doları ödeyeceklerini ifade etti.
 
Edinilen bilgiye göre kardeşlerin, Dalitler yani "dokunulmazlar" tabakasından olduğu ifade edildi. Dalitler, 200  milyonluk nüfusu ile ülkedeki en alt tabakayı oluşturuyor. En alt tabaka olması nedeniyle her türlü pis işin yaptırıldığı Dalitlerin, Hindistan'da sürekli saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

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