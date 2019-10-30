Hindistan'da fil 5 kişiyi öldürdü

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Goalpora bölgesinde bir filin köylülere saldırdığını ifade etti. Bölgedeki çeşitli köylerde fil tarafından ezilen bir yaşlı adam, bir çocuk ve üç kadın hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Yetkililer, son birkaç yılda eyalet genelinde 50'den fazla kişinin fil saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.

AA