Hindistan'da Babri Camisi kararına ilk itiraz dilekçesi verildi

  • Bist 100
    108131
  • Dolar
    5,7528
  • Euro
    6,3556
  • Altın
    269,9390
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de
Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı
Avrupa'nın şaşkın adamı Avrupa'nın şaşkın adamı
Borsa İstanbul'da yeni rekor! Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu!
15 yaşındaki Emre ilk 11'de 15 yaşındaki Emre ilk 11'de
Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı 'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı
AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum
Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim? Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim?
Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı
Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Zincirleme kazada mucize kurtuluş Zincirleme kazada mucize kurtuluş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:54:21 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:55:07

Hindistan'da Babri Camisi kararına ilk itiraz dilekçesi verildi

Hint Ulema Cemiyeti, Yüksek Mahkemeye Müslümanlar ile Hindular arasında yıllardır süren Babri Camisi davasında arazinin Hindulara verilmesine ilişkin kararın gözden geçirilmesi için ilk inceleme dilekçesini sundu.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesine kararını gözden geçirmesi talebinde bulunan Hint Ulema Cemiyetinin Başkanı Mevlana İrşad Medeni, mahkemenin kendilerine bu hakkı verdiğini belirtti.

Medeni, davadaki ana çekişme konusunun "Babri Camisi'nin yıkılan bir tapınağın üzerine inşa edilmesi" olduğunu anımsatarak, "Mahkeme, bu yönde bir kanıt bulunmadığını söyledi." ifadesini kullandı.

Caminin tapınak üzerine inşa edilmediğinin anlaşılmasıyla Müslümanların haklılığının kanıtlandığını dile getiren Medeni, "Fakat nihai karar tam aksineydi." dedi.

Medeni, bu sebeple inceleme dilekçesi sunduklarını kaydetti.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu, geçen hafta yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Hukuk Kurulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anayasal hakkımızı kullanarak, aralık ayının ilk haftasında Babri Camisi davasında inceleme dilekçesi sunacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı 9 Kasım'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ