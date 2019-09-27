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27 Eylül 2019 Cuma 10:52:09 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 10:53:02

Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalar nedeniyle Maharaştra eyaletinde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, Maharaştra'nın Pune ve Jalgaon bölgelerinde 11 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Pune'de sel sularında sürüklenen 200 civarında aracın hasar gördüğünü aktaran yetkililer, 150 evin de aşırı yağışlara bağlı su baskınları ve kazalar nedeniyle hasar gördüğünü kaydetti.

Uttar Pradeş Eyalet Afet Yönetim Departmanından yapılan açıklamada da aşırı yağışlara bağlı afet ve kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ölümlere yıldırım düşmesi, yılan ısırması, duvar çökmesi gibi olayların neden olduğu aktarıldı.

Eyalet genelinde aşırı yağışlara bağlı olarak ilk belirlemelere göre 22 evin hasar gördü, 7 büyük baş hayvanın telef olduğu aktarılırken, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelere yardım ekiplerinin sevk edildiği ve yetkililere, sel mağdurları için yiyecek, içme suyu, ilaç ve diğer gerekli malzemeleri temin etme talimatı verildiği belirtildi.

Pune'nin selden etkilenen kesimlerinde yaklaşık 16 bin kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildiren yetkililer, su baskınları dolayısıyla bölgenin çeşitli yerlerindeki okullarda dün eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etmişti.

(AA)

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