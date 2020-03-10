Hindistan'da 48 saatte 4 cami yakıldı

  • Bist 100
    105915
  • Dolar
    6,1267
  • Euro
    6,9809
  • Altın
    328,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevaplıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevaplıyor
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı
İstanbul Pendik’te sokak ortasında kavga! Birbirlerine girdiler İstanbul Pendik’te sokak ortasında kavga! Birbirlerine girdiler
Kadından, erkek arkadaşına saldıran şahsa tekmeli müdahale kamerada Kadından, erkek arkadaşına saldıran şahsa tekmeli müdahale kamerada
Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş
Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon
Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri takip ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri takip ediyoruz
NBA lideri Bucks peş peşe 3. yenilgisini aldı NBA lideri Bucks peş peşe 3. yenilgisini aldı
Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Türkiye sözünü tuttu, tutmayanlar bellidir Türkiye sözünü tuttu, tutmayanlar bellidir
İflas eden Lübnan'dan yeni karar! Resmen duyurdular İflas eden Lübnan'dan yeni karar! Resmen duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı salladı Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı salladı
Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık
Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak
İranlı hemşire gözyaşları içinde yalvardı: Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın İranlı hemşire gözyaşları içinde yalvardı: Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın
İnsanlara 'tokalaşmayın' uyarısında bulunan Rutte, konuşmasının ardından yanındakiyle tokalaştı İnsanlara 'tokalaşmayın' uyarısında bulunan Rutte, konuşmasının ardından yanındakiyle tokalaştı
Kirli İstanbul planı deşifre oldu! İddianamede dikkat çeken 'Bağdadi' detayı Kirli İstanbul planı deşifre oldu! İddianamede dikkat çeken 'Bağdadi' detayı
Kanal İstanbul projesi ne zaman ihaleye çıkıyor? Tarih belli oldu Kanal İstanbul projesi ne zaman ihaleye çıkıyor? Tarih belli oldu
Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor
AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 09:28:58 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:41:12

Hindistan'da 48 saatte 4 cami yakıldı

Hindistan’daki 200 milyon Müslüman yeni şiddet dalgasının hedefi oluyor. 48 saatte Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom camileri saldırı uğradı ve yakıldı. Polis saldırgan Hindular yerine Müslümanları tutukluyor. Yeni Delhi’de yaşayan Fateh V. Guram, "İnsanlar evden çıkmaya korkuyor" dedi.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da Müslümanları ikinci sınıf vatandaş konumuna getiren tartışmalı Yeni Vatandaşlık Yasası’na (CAA) tepkiler sürerken Müslümanlar yeni bir şiddet dalgasının hedefi oldu. Narendra Modi’nin yönetimi altında cesaretlenen hindu milliyetçileri ve Hindistan polisi Delhi şehrinde Müslümanlara saldırdı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile sonuçlanan şiddet olaylarında çoğu Müslüman 47 kişi öldü. Bununla birlikte Aralık 2019’da başlayan gösterilerin başlangıcından bu yana ölen kişi sayısı toplam 79 oldu.

HİNDU POLİSİ ŞİDDETİ İZLİYOR

Şiddetin zamanlaması da soru işaretlerine neden oldu. Hindistan’da İslam dinine mensup olanların vatandaşlığını tartışmalı hale getiren yasaya protestolar yaklaşık 3 aydır devam etmesine karşın, iktidardaki ırkçı lider Modi’nin Bharatiya Janata Parti’sinin (BJP) Yeni Delhi’de seçimleri kaybetmesinin ardından gösteriler sırasındaki gerginlik de yeni bir seviyeye çıktı. Hindu milliyetçiliği (Hindutva) ideolojisine mensup çeteler saldırılarını yoğunlaştırırken, şiddeti engellemesi gereken polisler bunun yerine adeta saldırıları teşvik eden adımlar attı. Bilançoyu arttıran unsurlardan birisi de Hindistan polisinin Müslüman göstericileri anında tutuklarken, saldıran Hindu çetelerine hiçbir müdahalede bulunmaması oldu. Sokağa çıkma yasağı sonrası gerilimin yüksek olduğu bölgede, dörtten fazla kişinin toplanması yasaklandı.

KORKU İÇİNDELER

Bölgedeki insanların büyük bir travma yaşadığını ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Hindistan Yeni Delhi’de yaşayan Fateh Veer Singh Guram, "İnsanların yakınları öldü, birçok kişinin evleri tamamen yakıldı. Bunların gıda, battaniye gibi ihtiyaçları var. Şiddet olayları sırasında bu şekilde evleri zarar gören kişilerden başka bölgelere göç edenler de oldu. Şu an çatışmaların yaşandığı bölgelerde temel ihtiyaçların karşılanamaması en büyük sorun. Şiddet yaşanan bölgeleri bizzat kendi gözlerimle gördüm. Saldırıların kasıtlı ve hedef alınarak yapıldığı aşikar. Bu nedenle tüm Müslüman toplumda büyük bir korku var. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyorlar. Bir kısmı başka bölgelere göç etti, bazıları sokaklar sakinleşene kadar akrabalarının yanlarına gitti. Olaylar yüzünden toplum ise derin bir şekilde bölünüyor" dedi.

48 SAATTE 4 CAMİYİ YAKTILAR

Başkent Yeni Delhi’de özellikle Müslümanların yoğunlukta olduğu kuzeydoğuda yer alan Ashok Nagar, Gokalpuri, Chand Bagh ve Mustafabad bölgelerinde Müslümanlar Hinduların saldırılarına maruz kaldı. Dini ayrımcılık üzerine yapılan acımasız saldırılarda camiler ve Müslümanlar hedef alındı. Sopalarla dövülen erkeklere zorla Hindistan milli marşı okutulurken, ayrımcı vatandaşlık yasasına karşı oturma eylemi yapan kadınlar da darp edildi ve birçoğu ağır yaralandı. Sadece 48 saatte 4 caminin yakılması da Müslümanlar arasında infiale neden oldua. Yakılan cami adları; Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom şeklinde sıralandı.

(Yeni Şafak Gazetesi)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER