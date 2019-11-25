Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganjam bölgesinde bir köyde yaşayan Kumari'nin, el ve ayaklarında toplam 32 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor, halka açık herhangi bir etkinliğe katılmasına izin verilmiyor.

Hastalığı sebebiyle toplumun kendisinden kaçtığını ifade eden Kumari, "Bu şekilde doğdum ve fakir bir aileye mensup olduğum için hastalığımı iyileştirebilecek hiçbir şey yapamadım." şeklinde konuştu.

Kumari, komşularının dahi kendisinden kaçtığını dile getirerek, "Batıl inançlılar cadı olduğuma inandıkları için benden uzak duruyor." dedi.

Zamanının çoğunu kapalı alanlarda veya evde geçirdiğini belirten Kumari, meraklı gözlerden kaçınmak için bu şekilde davrandığını kaydetti.

Uzman Dr. Pinaki Mohanti, Kumari'nin hastalığının polidaktili olduğunu bildirerek, "Bu hastalık genlerdeki mutasyondan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda polidaktili hastasının ihmal edildiğini ve tıbbi tedavi alamadığını aktaran Mohanti, bu tür vakaların toplum içerisinde "sosyal bir leke" olarak görüldüğünü vurguladı.

AA