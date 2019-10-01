  • Bist 100
    103877
  • Dolar
    5,7242
  • Euro
    6,2643
  • Altın
    271,7250
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ETNOSPOR’a büyük ilgi ETNOSPOR’a büyük ilgi
Ömürlük zam Ömürlük zam
Kandil'in siyasi kanadı HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta Kandil'in siyasi kanadı HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta
'Beşiktaş’a yakışsın' 'Beşiktaş’a yakışsın'
'Biz şampiyon olacağız' 'Biz şampiyon olacağız'
Trump'ın 'Çin kutlaması' Cumhuriyetçilerden tepki topladı Trump'ın 'Çin kutlaması' Cumhuriyetçilerden tepki topladı
InSight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı InSight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı
"Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır" "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır"
Hakkari kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı gösteriler Katalonya'da bağımsızlık yanlısı gösteriler
Türk sinemasının acı kaybı Türk sinemasının acı kaybı
Hindistan Yüksek Mahkemesinden Cammu Keşmir dilekçeleri kararı Hindistan Yüksek Mahkemesinden Cammu Keşmir dilekçeleri kararı
Azerilerin yıldızı Ivana Azerilerin yıldızı Ivana
Türk Müziğinin elçileri yollarda Türk Müziğinin elçileri yollarda
Dert Bende hazırlığı Dert Bende hazırlığı
AFAD'dan toplanma alanı açıklaması AFAD'dan toplanma alanı açıklaması
Müzikal heyecanı Müzikal heyecanı
İstanbul'un festivali başlıyor İstanbul'un festivali başlıyor
Başladığı gibi bitti Başladığı gibi bitti
İlk kez el ele İlk kez el ele
Sarı şeker Sarı şeker
İddialara yalanlama geldi İddialara yalanlama geldi
Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor
Çekici terörü Çekici terörü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 22:37:12 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:38:48

Hindistan Yüksek Mahkemesinden Cammu Keşmir dilekçeleri kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçelere yanıt vermesi için hükümete bir ay süre tanıdı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçeleri yanıtlaması için hükümete bir ay süre verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre mahkeme, Hindistan hükümetinden bir ay içerisinde, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçelere yanıt vermesini istedi.

Yüksek mahkemeye sunulan dilekçelerde, Müslümanların yaşadığı Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesinin Hindistan hükümetinin girişimiyle iptal edilmesi yönündeki başkanlık emrine itiraz ediliyordu.

Aralarında emekli subay, hukukçu, bürokrat ve siyasilerin de bulunduğu Cammu Keşmir halkı, Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'in özerlik statüsünü kaldırma kararının kabul edilemeyeceğini savunarak, Yüksek Mahkemeye 14 ayrı dilekçe sunmuştu.

Mahkeme hükümetten Cammu Keşmir'e yönelik kararının kaldırılması için kendisine yapılan 14 başvuruya cevap vermesini ve Keşmir'deki medya kısıtlamaları hakkında mahkemeyi bilgilendirmesini istemişti.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adıyla kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ