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05 Eylül 2019 Perşembe 20:33:43 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:38:02

Hindistan, Rusya’dan 14,5 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat sipariş etti

Hindistan’ın, Rusya’ya toplam 14,5 milyar dolarlık silah ve diğer askeri teçhizat siparişi verdiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus askeri teknik iş birliği federal hizmet şefi Dmitry Şugayev, Hindistan’ın Rusya’dan toplam 14,5 milyar dolarlık silah ve diğer askeri teçhizat siparişi verdiğini belirtti.

Çarşamba günü basına konuşan Şugayev, “Hindistan, geçen yıl ve bu yıl, tüm önceki yıllara göre çok daha fazla silah sipariş etti. 14,5 milyar gibi muazzam bir sözleşme portföyünün ortaya çıktığını gördük. Bu gerçekten etkileyici bir rakam.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Hindistan arasındaki askeri iş birliğinin ayrıcalıklı stratejik etkileşimin en önemli unsuru olduğunun altını çizen Şugayev, “Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri’nin baskılarına rağmen, S-400 sistemlerini, fırkateynlerini ve Hava Kuvvetleri anlaşmalarını bizimle yaptı.” diye konuştu.

Satış sonrası bakım, iş birliğinin önemli bir yönü olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şugayev, “Şu anda gündemdeki ana temalardan biri, satış sonrası bakım için ortak bir Rus-Hindistan çalışma grubu oluşturmaktır.” dedi.

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