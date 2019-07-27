Hindistan’ın ilk Apache'leri ülkeye ulaştı

TM Dijital Haber Merkezi

Hindistan Hava Kuvvetlerinin (IAF) Amerika Birleşik Devletleri'nden 22 Apache helikopteri satın alma anlaşmasının ardından, 4 adet AH-64E Apache'nin bulunduğu ilk filo Ghaziabad'da bulunan Hindon Hava Üssüne ulaştı.

1.4 milyar dolar tutarındaki Apache helikopteri satın alma anlaşması, Eylül 2015'te imzalanmış ve 22 Apache helikopterinin Hint Ordusu Boeing tarafından üretilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca IAF, taarruz helikopteri genel gerekliğinin önümüzdeki on yılda 50 helikoptere çıkabileceğini de açıkladı.

IAF, uzun bir süredir Rus yapımı Mi-35 ve Mi-25 taarruz helikopterlerini Pathankot'ta, ve Rajasthan'daki Suratgarh'da kullanıyor.

Helikopterlere ilişkin resmi devir teslim töreni Mayıs ayında ABD’de gerçekleşmişti. Bir komisyon töreninin ise muhtemelen Ağustos veya Eylül aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Uzmanlar ise bu törenin 15 Ağustos'taki Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde yapılacağını söylüyor.