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21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:04:03 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:06:49

Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venkaiah Naidu, Cammu Keşmir'in statüsüyle ilgili Hint hükümetinin aldığı önlemin kendilerinin iç meselesi olduğunu söyledi.

Güney Asya'nın multimedya haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, Naidu, 5 gün sürecek Baltık ülkeleri gezisi kapsamında ziyaret ettiği Letonya'nın başkenti Riga'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, başka ülkelerin iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini belirtti. 

Naidu, "Hindistan, iç işlerimizle ilgili konuda dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Başbakan Krisjanis Karins ile görüşen Naidu, Hindistan'ın komşuları da dahil olmak üzere bütün ülkelerle barış içinde bir arada yaşamaya inandığını vurguladı.

Naidu, bütün ülkelerin evrensel barışı ve ilerlemeyi sürdürmek için bir araya gelmek zorunda olduğunu dile getirerek, Letonya ile Hindistan'ın "uluslararası sahnede çok yakın iş birliği ile terörizm ve korsanlıkla mücadelede birlikte hareket etmek" hususlarında anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Letonya'nın, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üyeliği talebine verdiği destekten dolayı minnet duyduklarını belirten Naidu, Hindistan'ın dünya nüfusunun 6'da birini temsil ettiğini, BMGK'nin, uluslararası topluluğunun arzularına cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

(AA)

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