Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı

Hindistan’da baharın gelişini kutlamak için düzenlenen dini festivale, neredeyse tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs salgını damga vurdu.

KUKLA YAPIP 'KORONASUR' ADINI VERDİLER



Mumbai’deki törenlerde, virüsü temsil etmesi için canavara benzeyen devasa bir kukla yapıldı. ‘Koronasur’ adı verilen kuklanın üzerine virüsün resmi adı olan ‘Covid-19’ yazıldı.





KUKLAYI ATEŞE VERDİLER



Kukla, yüzlerce kişinin izlediği tiyatral bir törenle ateşe verildi. Törende, kılıca benzetilen ve alev taşıyan bir nesne kuklaya doğru fırlatıldı ve kukla bir anda alevler içinde kaldı. Bu anlar, coşkulu alkışlarla karşılandı.



