  • Bist 100
    104449
  • Dolar
    6,1267
  • Euro
    6,9749
  • Altın
    327,8410
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor
İBB koronavirüse karşı hizmet binaları ve ibadethaneleri dezenfekte ediyor İBB koronavirüse karşı hizmet binaları ve ibadethaneleri dezenfekte ediyor
KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı
Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı
Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması
Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı
Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırmaya devam ediyor Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırmaya devam ediyor
Dünya borsaları şokta! 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası Dünya borsaları şokta! 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası
Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
Akaryakıtta beklenen indirimi Erdoğan açıkladı! Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim yapılacak Akaryakıtta beklenen indirimi Erdoğan açıkladı! Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim yapılacak
İki dakika önce 'Tokalaşmayın' demişti... Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı İki dakika önce 'Tokalaşmayın' demişti... Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması
Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: Ceset yok ama cinayet var Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: Ceset yok ama cinayet var
70 kişi enkaz altında kalmıştı. Çin'den üzücü haber geldi 70 kişi enkaz altında kalmıştı. Çin'den üzücü haber geldi
Başkan Erdoğan'dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar
KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e çıktı İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e çıktı
Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu
Uluslararası Judo Federasyonu koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti Uluslararası Judo Federasyonu koronavirüs nedeniyle 3 turnuvayı iptal etti
İsveç'te 30 yıllık papaz, İslamiyet'i seçti İsveç'te 30 yıllık papaz, İslamiyet'i seçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 14:44:16 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:49:24

Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı

Koronavirüs salgının gölgesinde baharın gelişini kutlayan halk, virüsü temsil eden 'Koronasur' adını verdikleri kuklayı ateşe verdi.

Hindistan’da baharın gelişini kutlamak için düzenlenen dini festivale, neredeyse tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs salgını damga vurdu.

KUKLA YAPIP 'KORONASUR' ADINI VERDİLER

Mumbai’deki törenlerde, virüsü temsil etmesi için canavara benzeyen devasa bir kukla yapıldı. ‘Koronasur’ adı verilen kuklanın üzerine virüsün resmi adı olan ‘Covid-19’ yazıldı.

KUKLAYI ATEŞE VERDİLER

Kukla, yüzlerce kişinin izlediği tiyatral bir törenle ateşe verildi. Törende, kılıca benzetilen ve alev taşıyan bir nesne kuklaya doğru fırlatıldı ve kukla bir anda alevler içinde kaldı. Bu anlar, coşkulu alkışlarla karşılandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER