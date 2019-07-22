Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi

  • Bist 100
    101759
  • Dolar
    5,6843
  • Euro
    6,3812
  • Altın
    259,5430
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul’da, tarihin en büyük operasyonu! İstanbul’da, tarihin en büyük operasyonu!
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu
ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında terör örgütü YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında terör örgütü YPG/PKK elebaşıyla görüştü
Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
Meteoroloji'den 'civa' alarmı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Meteoroloji'den 'civa' alarmı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!
Fikret Orman: Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız Fikret Orman: Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler için son tarih 20 Ağustos İstanbul'daki kaçak Suriyeliler için son tarih 20 Ağustos
İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı AA muhabirinden haber alınamıyor İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı AA muhabirinden haber alınamıyor
S-400 arması ne anlatıyor? S-400 arması ne anlatıyor?
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Hedefimiz 1 milyon kişiye yüzme öğretmek! Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Hedefimiz 1 milyon kişiye yüzme öğretmek!
Neslihan Atagül’e 'hamile misiniz?’ sorusu! Kadir Doğulu baba mı oluyor? Neslihan Atagül’e 'hamile misiniz?’ sorusu! Kadir Doğulu baba mı oluyor?
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
'Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasında iletişim sorunu var' 'Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasında iletişim sorunu var'
Türk yumurtası için farklı sepet arayışları hızlandı! Türk yumurtası için farklı sepet arayışları hızlandı!
Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
Okan Buruk: Vedat Muriqi, Türkiye'deki en iyi forvet oyuncusu Okan Buruk: Vedat Muriqi, Türkiye'deki en iyi forvet oyuncusu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
Malezya'da seçmeli Türk Okçuluğu dersi öğrencileri sertifikalarını aldı Malezya'da seçmeli Türk Okçuluğu dersi öğrencileri sertifikalarını aldı
Denizlispor, Abel Hernandez ile görüşüyor Denizlispor, Abel Hernandez ile görüşüyor
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor? Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılıyor İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılıyor
Türkiye'den biri ilk daha! Yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni Türkiye'den biri ilk daha! Yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53:53 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54:26

Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından eylül ayının ortasında yüzeye inmesi bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

(AA)

S-400 arması ne anlatıyor?
Kirli tezgah! Terör aşkları bitmiyor!
- İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler için son tarih 20 Ağustos
Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek
Tarihi projede flaş gelişme! Türkiye'den kritik hamle!
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Hedefimiz 1 milyon kişiye yüzme öğretmek!
Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Aranan teröristler listesine iki çizik daha!
Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
İran medyası duyurdu! O ABD'liler idam edilecek!
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Amerikan gazetesinden flaş iddia! Trump, Erdoğan'a güvence verdi
'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ