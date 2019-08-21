  • Bist 100
    95903.8
  • Dolar
    5,7086
  • Euro
    6,3430
  • Altın
    274,7570
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun
İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü, 10 yaralı İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü, 10 yaralı
Hindistan, Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik ilave güvenlik gücü konuşlandırdı Hindistan, Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik ilave güvenlik gücü konuşlandırdı
ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Akkuyu NGS'nin Rusya'daki benzeri kesintisiz enerjinin güvencesi Akkuyu NGS'nin Rusya'daki benzeri kesintisiz enerjinin güvencesi
Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım
Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor
Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi
Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı
Türkiye'de 39 yılda bin 242 kişi sele kurban gitti Türkiye'de 39 yılda bin 242 kişi sele kurban gitti
Başkan Erdoğan talimat verdi?TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede Başkan Erdoğan talimat verdi?TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun
İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Demet Özdemir kaç yaşında, Kaan Yıldırım kaç yaşında? Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Demet Özdemir kaç yaşında, Kaan Yıldırım kaç yaşında?
Trump'ın talimatıyla terör devleti İsrail7e alınmayan Müslüman vekil Tlaib'in büyükannesi Trump'a yanıt verdi: Allah onu kahretsin Trump'ın talimatıyla terör devleti İsrail7e alınmayan Müslüman vekil Tlaib'in büyükannesi Trump'a yanıt verdi: Allah onu kahretsin
Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı
Sivassporlu Samassa: Korktum ama şimdi çok iyiyim Sivassporlu Samassa: Korktum ama şimdi çok iyiyim
Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak
Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı
Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor! Üniversite son kayıt tarihi 2019! Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor! Üniversite son kayıt tarihi 2019!
Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38:52 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:39:44

Hindistan, Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik ilave güvenlik gücü konuşlandırdı

Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 125 bin ilave paramilis güç konuşlandırdığı bildirildi.

The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi.

Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.

Okullar açıldı ancak sınıflar boş kaldı

Bu arada Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yaklaşık 200 okulun yeniden açıldığını açıklamasına rağmen sınıfların boş kaldığı gözlendi.

Bölgedeki ailelerin çocuklarıyla "iletişim kuramama" tehlikesini göze alamadığı, telefon ve internet kesintileri sona erene kadar çocukları evde tutmayı tercih ettiği bildirildi.

Çocuklarının evde güvende olduğunu ifade eden Gülzar Ahmed, "Çocuklarımızın hayatını nasıl riske atabiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, bölgede birçok çocuğun paramilis güçlerce gözaltına alındığına ve birçoğunun çıkan olaylarda yaralandığına işaret etti.

"Cammu Keşmir Hindistan'ın iç meselesi"

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddeyi kaldırmasının ülkenin "iç meselesi" olduğu açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Bangladeş'in, Hindistan hükümeti tarafından 370. maddenin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) kaldırılmasını Hindistan'ın iç meselesi olarak gördüğü belirtildi.

Bangladeş'in açıklaması, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ