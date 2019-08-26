Hindistan Başbakanı Modi Keşmir konusunda ara bulucu istemiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ile Pakistan arasında gerilimin yükselmesine neden olan Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması meselesinde üçüncü bir ülkenin ara buluculuğuna sıcak bakmadıklarını söyledi.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Başbakanı Modi, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Modi, Cammu Keşmir konusundaki duruşlarının değişmediğini vurgulayarak herhangi üçüncü bir tarafın meseleye müdahil olmasını istemediklerini, sorunun Hindistan ile Pakistan arasında görüşülerek çözüme kavuşturabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da Modi'nin Cammu Keşmir konusunda durumun kontrolü altında olduğunu düşündüğünü belirterek, Hindistan ve Pakistan'ın yakında çok güzel şeyler yapabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Trump, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasındaki Cammu Keşmir meselesinde rol oynayabileceğini belirtmiş ve "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim ara bulucu olup olamayacağımı sordu." ifadesini kullanmıştı. Trump, bu konuda ara bulucu olabileceğini dile getirmişti.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)