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22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10:58 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:14:46

Hindistan Ay'a gidiyor

Hindistan, ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2'yi Bugün Türkiye Saati ile 12:13'te fırlattı

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz Pazartesi günü Hindistan'ın ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2, fırlatılmasına bir saatten daha kısa bir süre kala iptal edilmiş, Hindistan Ay'a gidecek uzay aracı için yeni fırlatma tarihini bugüne almıştı.

UZAY ARACININ İPTAL EDİLME SEBEBİ: YAKIT SIZINTISI

Uzay aracının uzman komitesi konuyla ilgili The Times of India'ya yaptığı açıklamada, GSLV-MkIII roketinin helyum yakıt bileşeninde bir sızıntı tespit edildiğini bildirmişti.

The Times of India, ismi açıklanmayan ve komitenin görev bilimcisi olarak bahsedilen uzmanın, "Helyumu doldurduktan sonra, bir sızıntı olduğunu gösteren basıncın düştüğünü gördük." açıklamalarına yer verilmişti.

BEŞİNCİ GECİKME ALDI

Chandrayaan-2 Ay görevinin ilk olarak Ekim 2018'de başlayacağı bildirilmiş ardından Ocak 2019'a, daha sonra Nisan 2019'a ertelenmişti. ISRO'dan yapılan son yapılan duyuru ile uzay aracının Haziran'dan önce fırlatılamayacığı kesinleşmişti. Fakat dün gelen tarihi belirsiz erteleme ile Chandrayaan-2 Ay görevi beşinci ertelemesini de almış oldu.

HİNDİSTAN, İLK AY MACERASINI 2008'DE YAŞAMIŞTI

ISRO'nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde magnezyum, alüminyum, silikon, demir, radon, uranyum ve toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.

İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.

ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.

CHANDRAYAAN-2'NİN GÖREVİ

ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2'yi Ay'ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay'da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2'nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.

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