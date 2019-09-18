Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e sarıldı ve yemeğe davet etti: Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum
ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın, FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.
ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.
Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.
CLİNTON: HAYATINDA NELER OLUYOR BİLMEK İSTİYORUM
FETÖ'cü Enes Kanter: Tabi ki.
Hillary Clinton: Yani seninle konuşma şansımız olacak.
Hillary Clinton: Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum.
FETÖ'cü Enes Kanter: Lütfen çok sevinirim
Hillary Clinton: Bana anlatırsın o hâlde
FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR
FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.
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