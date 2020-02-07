Her geçen gün taşa dönüşüyor!

7 yaşındaki Rajeshwari, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yaşıyor. Çok nadir görülen bir hastalığın pençesinde olan küçük kız her geçen gün artan acılara göğüs germeye çalışıyor.

Henüz tedavisi olmayan bir cilt hastalığı olan iktiyoz nedeniyle hayatı kabusa dönen küçük kızın vücudundaki pullanmalar yavaş yavaş taşa dönüşüyor.

Küçük yaşta başlayan pullanmalarının ilk zamanlar sadece ellerinde ve ayaklarında olduğunu söyleyen ailesi geçen zaman içerisinde hastalığın yayıldığını söylüyor.

Şu anda vücuduna da sıçrayan hastalık nedeniyle hareket etmekte dahi zorlanan Rajeshwari, arkadaşlarıyla oyun oynamayı özlediğini söylüyor.

Yedi yaşındaki Rajeshwari'nin Dantewada'daki kabile bölgesinden şehir merkezine tedavi için gitmesi de büyük bir sorun. Aile, fakir bir kabile ailesi olduğu için gerekli tıbbi yardımı sağlayamıyor.

Dantewada Hastanesi'nden bir dermatolog olan Dr. Yash Upender, durumu 'epidermolitik iktiyoz' olarak belirtti.

İhtiyoz genellikle yaşamı tehdit etmez, ancak tedavisi yok ve hastaların yaşam boyu belirtileri göstermesi muhtemel. Sağlık görevlileri, iktiyoz hastalarının terleme yeteneğinin azalması nedeniyle aşırı ısınmaya maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Ayrıca cildindeki çatlaklar nedeniyle enfeksiyonlara karşı savunmasız durumda bulunan hastalar, pullanmanın kulak ve göz çevresine yayılması durumunda görme ve duyma yetilerini kaybediyor.

Hastalar genelde genetik olarak ailelerinden hastalığı almasına karşın, bazen dış etkenler de tetikleyici olabiliyor. Rajeshwari'nin ailesinde bu hastalıktan başka muzdarip kimse yok.