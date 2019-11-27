Helikopterler havada çarpıştı

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, çarpışma sonucu 13 Fransız askerin öldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan “derin üzüntü” duyduğunu söyledi. Fransa Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında, Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.