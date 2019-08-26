HDP'liler şaşırtmadı! PKK eşliğinde Latin Amerika turu

  • Bist 100
    96253.9
  • Dolar
    5,8040
  • Euro
    6,4555
  • Altın
    281,8050
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muhammed Şengezer, Levante'ye yakın Muhammed Şengezer, Levante'ye yakın
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Hasan Kartal: Yasa dışı bahis, hem ülkeye, hem de spora zarar veriyor Hasan Kartal: Yasa dışı bahis, hem ülkeye, hem de spora zarar veriyor
İstanbul'da park halindeki bir araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kameraya yakalandı İstanbul'da park halindeki bir araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kameraya yakalandı
MEBBİS öğretmen yer değiştirme tercihleri yarın sona eriyor! Öğretmen eş durumu tercihleri nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen yer değiştirme tercihleri yarın sona eriyor! Öğretmen eş durumu tercihleri nasıl yapılır?
G.Saray, Amiens forması giyen Moussa Konate ile ilgileniyor G.Saray, Amiens forması giyen Moussa Konate ile ilgileniyor
Trump: Çin yönetimi yeniden masaya oturmak istiyor Trump: Çin yönetimi yeniden masaya oturmak istiyor
Edin Visca, Abdullah Avcı’nın gidişinden sonra kendisine gelemedi Edin Visca, Abdullah Avcı’nın gidişinden sonra kendisine gelemedi
Leyla yeni 'yüz' bekliyor Leyla yeni 'yüz' bekliyor
Pakistan BAE ziyaretini iptal etti Pakistan BAE ziyaretini iptal etti
Süper Lig'de kulüpsüz kalan futbolcular Süper Lig'de kulüpsüz kalan futbolcular
Pil yutan 2,5 yaşındaki Bora bebek ölümden döndü Pil yutan 2,5 yaşındaki Bora bebek ölümden döndü
Rusya'da yeni nükleer sızıntı açıklaması Rusya'da yeni nükleer sızıntı açıklaması
Yanal’ın performanslarından dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi Yanal’ın performanslarından dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi
Ruhani: Fırsatları kaçırmamalıyız Ruhani: Fırsatları kaçırmamalıyız
Futbolu bırakan Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi Futbolu bırakan Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
AUZEF 3 ders sınav başvurusu başlıyor! AUZEF 3 ders sınavı 2019 ne zaman, nerede? AUZEF 3 ders sınav başvurusu başlıyor! AUZEF 3 ders sınavı 2019 ne zaman, nerede?
TBMM Başkanı Şentop: Malazgirt Zaferi toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir TBMM Başkanı Şentop: Malazgirt Zaferi toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir
G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı
'Suriye'deki İran unsurlarını vuran' İsrail'e ABD'den destek 'Suriye'deki İran unsurlarını vuran' İsrail'e ABD'den destek
Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma
Yol çalışmasında 30 tonluk kaya kepçenin üzerine düştü Yol çalışmasında 30 tonluk kaya kepçenin üzerine düştü
Selçuk İnan'ın kötü oyunu büyük tepki topladı Selçuk İnan'ın kötü oyunu büyük tepki topladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10:31 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11:32

HDP'liler şaşırtmadı! PKK eşliğinde Latin Amerika turu

Terör örgütü PKK’nın HDP ile birlikteliği bir kez daha gözler önüne serildi. HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay’ın Arjantin’deki temasları sırasında terör örgütü PKK mensuplarının kendileriyle yakından ilgilendikleri ortaya çıktı.

15 Ağustos’ta Arjantin Ulusal Senatosu’nda, Ulusal Senato İdari Sekreteri Mario Daniele’nin organizesiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Mevcut Siyasi Ve Sosyal Sahnede İnsan Hakları Ve Azınlıklar-Kadının Özgürleşme Sürecinde Önemi’ konulu konferansa, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay ile birlikte PKK’lı teröristler Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın da katıldığı ortaya çıktı. PKK’lı teröristler Yaşar ve Doğan’ın ziyaretleri esnasında HDP milletvekilleriyle samimi tavırları dikkat çekti.

PKK’NIN SÖZDE SORUMLULARI

35 yaşındaki PKK’lı terörist Melike Yaşar, 2002 yılında terör örgütüne katıldığı, hali hazırda PKK’nın Latin Amerika’daki sözde sorumlularından olduğu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklama ve yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. 60 yaşındaki Mehmet Ali Doğan’nın ise geçmiş dönemde PKK’nın Fransa’daki sözde sorumluları arasında bulunduğu, Fransız polisi tarafından gözaltına alındığı ve hâlen PKK’nın Latin Amerika’daki sözde sorumlularından olduğu öğrenildi.

(Türkiye Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ