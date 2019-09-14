14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:56:41
Hayranlarına müjde! Geri dönüyor
Amerikan televizyon kanalı HBO, yaptığı finalle milyonlarca izleyiciyi hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones dizisinin, geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen ailesini konu alan yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
PİLOT BÖLÜMLER HAZIR
Dizinin konu alındığı kitabın yazarı George R. R. Martn’in, Targaryen krallığı dönemini anlatan “Ateş ve Kan” ismli kitabının pilot bölümlerinin, neredeyse hazır olduğu belirtildi. HBO’nun bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Game of Thrones, her ne kadar son bölümüyle eleştirilse de, dizinin son sezonu 32 Emmy adaylığı alarak rekor kırmıştı.
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