Hayranlarına müjde! Geri dönüyor 

PİLOT BÖLÜMLER HAZIR

Dizinin konu alındığı kitabın yazarı George R. R. Martn’in, Targaryen krallığı dönemini anlatan “Ateş ve Kan” ismli kitabının pilot bölümlerinin, neredeyse hazır olduğu belirtildi. HBO’nun bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Game of Thrones, her ne kadar son bölümüyle eleştirilse de, dizinin son sezonu 32 Emmy adaylığı alarak rekor kırmıştı.