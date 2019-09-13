13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 02:30:25
Hayırsever düşes
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, kadınlar için çalışan bir vakıf yararına tasarladığı kıyafet koleksiyonu internetten satışa çıkarıldı.
İŞ KADINLARI İÇİN TASARLADI
Beş parçadan oluşan koleksiyondan elde edilecek gelir, iş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden bir yardım kuruluşuna bağışlanacak. Koleksiyonda 19 sterline elbise, 109 sterline çanta da yer alıyor. Yalnızca maddi yardımın yeterli olmayacağını belirten Markle, kadınların üreterek ve yaratıcılıklarını kullanarak özgürleşebileceklerini vurguladı.
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