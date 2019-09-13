Hayırsever düşes 

İŞ KADINLARI İÇİN TASARLADI

Beş parçadan oluşan koleksiyondan elde edilecek gelir, iş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden bir yardım kuruluşuna bağışlanacak. Koleksiyonda 19 sterline elbise, 109 sterline çanta da yer alıyor. Yalnızca maddi yardımın yeterli olmayacağını belirten Markle, kadınların üreterek ve yaratıcılıklarını kullanarak özgürleşebileceklerini vurguladı.