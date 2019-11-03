Hayatı tehlikede

Melzer, Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde tutulan Assange’ın kötü muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Tutukluluk şartlarını insanlık dışı olarak nitelendiren Malzer, “İngiliz makamları şartları iyileştirmezse, içinde bulunduğu durum Assange’ın hayatına mal olabilir” dedi. 47 yaşındaki Assange, yaklaşık bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere geçen nisan ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.