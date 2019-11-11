Hayati diyet
ABD’li Matthew Houser, 3 yıl önce 363 kiloya ulaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların 6 ay ömür biçtiği genç, sıkı bir diyet ve sporla 90 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.
FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI
Virginia eyaletinde yaşayan Matthew Houser’ın hikayesi, obeziteyle mücadele edenlere umut olacak nitelikte. Bristol kasabası sakinlerinden Houser, 3 yıl önce 365 kilograma kadar ulaştı. Ağır bir obezite hastası olan genç adam, bir gün fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerden sonra doktorların 6 aylık ömrünün kaldığını söylemesi üzerine Houser, sağlığına kavuşmak için harekete geçti.
'HAREKET EDEMEZ HALDEYDİM'
Yaklaşık 3 yıl boyunca her yediğine dikkat eden, doktor kontrolünde sıkı bir diyete giren ve her gün en az 2 saat düzenli spor yapan genç adam, tam 273 kilogram zayıfladı. Şimdi 90 kilo olan ve sağlığına kavuşan Houser, “Çok zorluk yaşadım. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamayı bırakın, hareket edemez hale gelmiştim. Ama spor ve disiplin sayesinde zayıflayıp sağlığıma kavuştum. Yaşadığım psikolojik sorunlarımın da üstesinden gelmeyi başardım” dedi.
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