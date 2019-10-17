Hayat kurtaran mesaj

EV SAHİBİ HABERLERDE GÖRDÜ

Ülkenin güneyine arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden Deborah Pilgrim, gruptan ayrılınca, çalılık arazide yolunu kaybetti. Kadının bulunması için helikopterlerin de katıldığı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Çaresizce yardım bekleyen Pilgrim, boş bir evin bahçesindeki toprağa “SOS” mesajı yazdı. Şehir dışında olan ev sahibi Neil Marriot, TV’de haberleri görünce güvenlik kamera kayıtlarına baktı. SOS mesajını görüp hemen polise haber veren Marrit sayesinde günlerdir kayıp olan kadın bulundu.