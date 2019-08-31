Havayı suya çevirecek

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Omar Yaghi ve ekibi, büyük bir başarıya imza atarak çöl kuraklığında bile su üretebilen bir cihaz geliştirdi. Mojave Çölü’nde deneme yapan ekip, cihaz sayesinde 3 bardak temiz su üretti. Cihaz, havadaki su moleküllerini içine hapsederek ayrıştırıyor ve yoğunlaşmasını sağlıyor. Şimdilik günde 1.3 litre su üretebilen cihazla, ilerleyen dönemlerde bir köyün tüm ihtiyacını karşılayacak 20 bin litreye kadar su üretilmesi amaçlanıyor.

Cihaz sayesinde her gün su emici maddelerle bir insanın günlük minimum ihtiyacının karşılandığını belirten profesör Omar Yaghi, “Normal şartlarda su üretimi belli bir seviyede nem ve soğukluk gerektirirken, ürettiğimiz cihazla bu koşullara gerek yok. Bazı kişiler 3 bardak suyun az olduğunu düşünebilir. Ancak suyunuz yoksa bu rakam gerçekten yeterli” ifadelerini kullandı. Yaghi, henüz geliştirilme aşamasında olan bu cihazla çöllerin su vahalarına dönüşebileceğini söyledi.