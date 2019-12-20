Havalı gösterim

BALON EKRANLA KAPLANDI

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘The Aeronauts’ isimli film, bir sıcak hava balonunun üzerine yerleştirilen dijital ekranla, 336 metrekare alana yayılan seyircilere izlettirildi. Film, sıcak hava balonunun yanı sıra, iki dev ekranda daha gösterildi. Seyircilere, kablosuz kulaklıklar da dağıtıldı. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmde, bir bilim insanının, sıcak hava balonuyla daha önce hiç çıkılmamış yüksekliğe ulaşmayı hedeflemesi anlatılıyor.