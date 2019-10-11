Havada mucize kurtuluş
İtalya Alpleri'nde çift kişilik uçak, teleferik tellerine takılıp havada asılı kaldı. Ekipler, pilot ve yolcunun hayatta kalmasının ’mucize’ olduğunu söyledi.
BURUNLARI BİLE KANAMADI
Prato Valentino bölgesinde 55 yaşındaki turisti taşıyan küçük bir uçak, teleferik tellerine takılıp ters döndü. Havada asılı kalan uçaktan fırlayarak kanadın üzerine düşen 62 yaşındaki pilotla yolcu, çaresizce bekledi. Kurtarma timinin sözcüsü Walter Milan, uçağın yere çakılmadan havada asılı kalmasına inanamadıklarını belirterek, “Onlar gerçekten çok şanslı. Yara bile almadan kurtulmaları mucize” dedi.
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