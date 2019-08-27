Havada facia

ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK

Mallorca Adası’nın turistik Inca bölgesinde özel küçük bir uçakla bir helikopter havada çarpıştı. Kaza sonucu, ikisi uçakta beşi helikopterde bulunan toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. İspanyol yetkililer, çarpışmanın hastane binası üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kaza sonrası uçak ve helikopterin parçaları yol ve evlerin bahçesine düştü. Çarpışmanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.