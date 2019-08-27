Havada facia
İspanya’da, yolcu taşıyan helikopter ile özel uçağın havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK
Mallorca Adası’nın turistik Inca bölgesinde özel küçük bir uçakla bir helikopter havada çarpıştı. Kaza sonucu, ikisi uçakta beşi helikopterde bulunan toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. İspanyol yetkililer, çarpışmanın hastane binası üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kaza sonrası uçak ve helikopterin parçaları yol ve evlerin bahçesine düştü. Çarpışmanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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