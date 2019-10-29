Hava sahasını kullandırmayan Pakistan'ı şikayet eden Hindistan'a ret!
Hindistan'ın, liderlerinin uçaklarına transit geçiş izni vermeyen Pakistan için Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonuna (ICAO) yaptığı şikayet, konunun sivil havacılıkla ilgisi olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Firstpost sitesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ile Başbakanı Narendra Modi'nin uçuşlarında Pakistan hava sahasının kullanılmasına izin verilmemesi üzerine dün yaptığı şikayet ICAO'da görüşüldü.
ICAO'nun yayımladığı açıklamada, sivil havacılık kurallarını belirleyen Chicago Konvansiyonu'nun ICAO'ya sadece ticari ve sivil uçuşlarla ilgili karar yetkisi tanıdığı, askeri ve resmi uçuşlara yönelik karar verme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.
Birleşmiş Milletlere bağlı kurum, Hint liderlerin uçuşuna ilişkin şikayetin bu nedenle ICAO'da görüşülemeyeceğini ve reddedildiğini belirtti.
Hint yetkililer ise yaptıkları açıklamada, Pakistan'ın uçuş izni vermeme kararı karşısında ilgili makamlarla görüşmeye ve gerekli başvuruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.
- Hindistan'ın talebi üç kez reddedildi
Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü ağustos ayında kaldırması üzerine gerilen iki ülke ilişkilerinin ardından Pakistan, Hindistan'a bazı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Ticari, kültürel ve siyasi alanda uygulanan yaptırımlar kapsamında eylül ayında resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Avrupa ve ABD'ye gitmek isteyen Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind ve Başbakanı Modi'yi taşıyan uçaklara uçuş izni verilmemişti.
Son olarak Modi'nin Suudi Arabistan'a gitmek için Pakistan hava sahasını kullanma talebi Pakistan tarafından bir kez daha geri çevrilmişti.
Hindistan ise çok çok önemli kişilerin (VVIP) uçuşlarına izin verilmesi gerektiğini belirterek konuyu uluslararası kurumlara taşıyacağını belirtmişti.
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