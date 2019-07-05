Hava kirliliğine suni çözüm

STANDARTLARIN ÜSTÜNDE: Hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde ve tehlikeli boyutta çıkan Cakarta'da, Endonezyalılar ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen yetkililer, sıradışı bir çözümü gündemine aldı. Cakarta Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Andono Warih, hava kirliliğinin temizlenmesi için yapay yağmur oluşturulmasını planladıklarını söyledi.

KURAKLIK TETİKLEDİ: Suni yağışla kirli katmanların temizlenmesini planladıklarını açıklayan Warih, çalışmaya ilişkin sermaye teklifinin yapıldığını belirtti. Warih, ülkenin kurak mevsimde olmasının da başkentte hava kirliliği artışını tetiklediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ölçümlerine göre, dünyanın en kirli şehirleri listesinde üst sıralarda olan Cakarta'da hava kirliliği, aşırı trafiğe bağlanıyor.