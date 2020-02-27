Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti
Ülkede koronavirüs salgınının ve buna bağlı ölümlerin giderek artması sonrası halen karantina kararı almayan İran’da, hastane içinde tütsü yakılarak hastaneyi dezenfekte etmeye çalışılması tepkilere neden oldu.
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İran’da da etkisini artırarak devam ediyor.
Ülkenin oldukça şiddetli bir biçimde karşılaştığı salgında şu ana kadar bildirilen ölü sayısı 19’u bulurken, son verilere göre toplam vaka sayısı da 140’a yükseldi.
VİRÜSE KARŞI TÜTSÜ
Ülke genelinde birçok şehirde rastlanan virüse karşı ise hastanelerde oldukça komik koruma yöntemleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntülerde, acil servisteki görevliler, dezenfektan olarak tütsü yakıyor.
EN İYİ ÇARENİN BU OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR
İran'da kaydedildiği bildirilen görüntülerde elinde çeşitli ot karışımının yakıldığı tütsü, virüsü öldürmek amacıyla bir görevli tarafından acil servis içinde dolaştırılıyor. Başka bir hastanede, hemşire olduğu iddia edilen bir kadının "En iyi çare bu" sözleriyle salladığı tütsü görülüyor.
İran'da çekilen görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Başka bir hastanede, hemşire olduğu iddia edilen bir kadının “En iyi çare bu” sözleriyle salladığı tütsü görülüyor.
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