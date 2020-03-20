Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı!
Suudi Arabistan makamları, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi'de namaz kılmaya yasak getirdi.
Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik kurumlarının Kovid-19'dan korunma amacıyla bazı önlemler aldığını bildirdi.
CUMA NAMAZI CEMAATLE KILINMAYACAK KARARI ALINMIŞTI!
Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen salı Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınmıştı.
274 KİŞİ ÖLDÜ
Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274'e yükseldiği açıklanmıştı.
(AA)