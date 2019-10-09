Harekat hazırlığı yerinden edilen Suriyelilere umut oldu

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlemeyi planladığı harekat, terör örgütü YPG/PKK tarafından evlerine ve topraklarına el konularak göç etmeye zorlanan Suriyelilerin "eve dönüş" umudunu yeşertti.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde yaşarken YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle evlerini, tarlalarını, iş yerlerini bırakıp Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, sınır hattındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Akçakale'nin hemen karşısında, gözle görülebilir bir noktada evleri olmasına rağmen teröristlerin baskısı nedeniyle doğup büyüdükleri topraklara dönemeyen yöre halkı, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlemeyi planladığı harekatı sabırsızlıkla bekliyor.

Harekat sayesinde bölgenin terör unsurlarından temizlenmesiyle evine kavuşma hayali kuran Suriyelilerden Ahmet Halaf da sınırın sıfır noktasına gelerek yaşanan gelişmeleri yakından izliyor.

"Evlerimizde yaşamak istiyoruz"



Ahmet Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce evlerini bırakarak 10 kişilik ailesiyle güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Evinin sınır hattından göründüğünü ve oraya dönmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Ahmet Halaf, "Benim evim hemen karşıda. YPG/PKK gelip benim evimi aldı, toprağımı aldı. YPG/PKK'nın bir yöneticisi benim evime el koydu. 'Yürü git senin burada hiçbir şeyin yok' diyerek beni topraklarımdan kovdu. Benim tarlamı yıllardır ekip biçiyorlar, ürünlerimi yiyorlar. Ben ailemle Türkiye'ye geldim. Bu terör örgütü istese de istemese de Türkiye buraya girecek ve biz evlerimize döneceğiz." dedi.

Harekatı desteklediklerini anlatan Ahmet Halaf, "Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz sonsuzdur, kanımız, canımız feda. Buradaki Araplar her türlü desteği verecektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yine evlerimize döneceğiz ve eskisi gibi yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Haciman ise terör örgütünün baskıları nedeniyle 10 kişilik ailesiyle Akçakale'ye gelmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Terör örgütünün Tel Abyad'a gelmesinin ardından kendilerini göç etmeye zorladığına değinen Haciman, "Terör örgütü YPG/PKK geldi evlerimizi, iş yerlerimizi ve tarlalarımızı ellerimizden aldı ve bizi oradan kovdu. Biz Türkiye'den bir an önce operasyonu yapmasını ve yine evlerimizde özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

On binlerce aile yerinden edildi



Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek ülkenin kuzeyindeki toprakları işgal etmiş, kendisine yakın olmayan bölge halkını hedef alarak öldürmüş ya da işkenceden geçirmiş, on binlerce aileyi ise evinden ve yurdundan zorla çıkarmıştı.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenleyeceği harekat, YPG/PKK tarafından evleri ve toprakları ellerinden alınarak yerlerinden edilen çok sayıda ailenin vatanlarına dönmesi için umut oldu.

Bölgede YPG/PKK'nın demografik yapıyı değiştirmeye yönelik baskı, tehdit ve yerinden etme girişimleri Uluslararası Af Örgütü'nün ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün hazırladığı raporlara da yansımıştı.

(AA)