Hapisteki pedofiliye Joker'den servet

Taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a (75) ait Rock and Roll Part 2 şarkısının filmde kullanılması, tartışmaları alevlendirdi. Çocuk tacizcisi Glitter’a şarkısının filmde kullanılması karşılığında yüklü miktarda ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik mahkum, gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.