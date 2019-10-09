09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:53:33
Hapisteki pedofiliye Joker'den servet
Geçen hafta vizyona giren ve kısa sürede izlenme rekorları kıran Joker filmi, şiddet sahnelerinden sonra şimdi de müziğiyle gündemde.
Taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a (75) ait Rock and Roll Part 2 şarkısının filmde kullanılması, tartışmaları alevlendirdi. Çocuk tacizcisi Glitter’a şarkısının filmde kullanılması karşılığında yüklü miktarda ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik mahkum, gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.
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