Hangisi Sansa? Eşi bile karıştırmış

SETTE KÖŞE BUCAK KAÇIYOR

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dublörü Laura Butler, oyuncuya olan benzerliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Sette oyuncuların da kendisini zaman zaman Turner’la karıştırdığını belirten 22 yaşındaki İrlandalı dublör, bu durumu önlemek için sürekli insanlardan uzak durduğunu söyledi. Bir keresinde Turner’ın eşi Joe Jonas’ın set ziyaretine geldiğinde zor anlar yaşadığını belirten Butler, “Beni karısı zannedip sarıldı ve neredeyse öpüyordu” dedi.