Hangisi Sansa? Eşi bile karıştırmış
Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner ve dublörünün benzerliği şoke ediyor.
SETTE KÖŞE BUCAK KAÇIYOR
Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dublörü Laura Butler, oyuncuya olan benzerliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Sette oyuncuların da kendisini zaman zaman Turner’la karıştırdığını belirten 22 yaşındaki İrlandalı dublör, bu durumu önlemek için sürekli insanlardan uzak durduğunu söyledi. Bir keresinde Turner’ın eşi Joe Jonas’ın set ziyaretine geldiğinde zor anlar yaşadığını belirten Butler, “Beni karısı zannedip sarıldı ve neredeyse öpüyordu” dedi.
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