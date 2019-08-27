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27 Ağustos 2019 Salı 10:54:49 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:57:46

Han Şeyhun'dan sonra Maaret El Numan da hayalet şehre döndü

Esed, Rusya'nın da yardımıyla İdlib'e bağlı Han Şeyhun'u ele geçirdikten sonra gözünü Şam-Halep otobanı üzerinde yer alan Maaret El Numan ilçesine dikti. İdlib'e bağlı El Numan halkı, kuzeye doğru göç ederken, ilçe neredeyse tamamen boşalıp hayalet kente döndü.

Şam-Halep otobanı üzerinde yer alan Maaret El Numan, konum olarak önemli bir yerde bulunuyor. Rusya, Soçi anlaşması uyarınca silahlı grupların çekilmesini ve otobanın açılmasını istemişti.

Ancak, Suriye rejimi ve Rusya’nın ihlallerinin devam etmesi, yolun açılmasını engelledi. Han Şeyhun’u ele geçiren Rejim güçlerinin Maaret El Numan’a doğru ilerlemesiyle birlikte ilçeden ciddi oranda göç başladı. İlçede yaşayanların neredeyse yarısı kuzey bölgelere doğru yola çıktı.

Öte yandan akşam saatlerinde Suriye rejiminin bombalı saldırısının ardından ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

"Bölgedekiler göç ediyor"

Maaret El Numan’da sokakların boşaldığı, pazar ve dükkânların kapandığı, araçların yük ve eşya taşıdığı belirtildi. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ise şehri savunmak için hazırlık yaptığı bildirildi.

Şam-Halep otobanı M5 yolunun açılması için önümüzdeki günlerde Türkiye ile Rusya arasında mutabakat sağlanması bekleniyor. Eğer mutabakat sağlanamazsa, beldeden daha fazla göç olma ihtimalinden söz ediliyor.
Ayrıca beldenin yakınında, Sırman bölgesinde 9’uncu Türk askeri gözlem noktasının bulunması endişeleri arttıran bir durum olarak görülüyor.

"Mağazam var ancak ben de ayrılmayı düşünüyorum"

Beldede mağaza sahibi olan Rami El-Marri isimli bir vatandaş, “Rejim ve Rusya güçleri, beldeye hava saldırıları düzenliyor. Çok sayıda sivil, ilçeyi terk etti ve burada çok az insan kaldık. Tüm pazar yerleri ve mağazalar kapandı. Benim de mağazam var ancak beldeden ayrılmayı düşünüyorum” dedi.

"İnsanların zeytinliklerden başka gidecek yeri yok"

Ebu Muhammed Birro isimli yaşlı bir vatandaş ise, “Dün gece uyurken, helikopterler varil bombalarıyla sivilleri hedef aldı. Şehit ve yaralılarımız var. Burada asker yok, hepimiz siviliz. Gördüğünüz gibi çoğu insan beldeden ayrıldı, kimse kalmadı” dedi. İnsanların nereye gittiği sorusuna yanıt olarak, “Çoğu zeytinliklere gidiyor. İnsanların başka yere gidecek parası yok” cevabını verdi.

(DHA)

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