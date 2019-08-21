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21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:43:42 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:44:52

Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak Han Şeyhun ilçesini her yönden çevreledi.

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini tam kuşatmaya aldı.

İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini de alan rejim, ilçeye girmek için önceki gün öğle saatlerinde operasyon başlatmıştı.

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra bugün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da aldı.

Rejim, Han Şeyhun'u tam kuşatmaya aldı

İlçenin kuzeydoğusundaki Teri köyü ve Teri Tepesi'ne ilerleyen rejim, Han Şeyhun'u tam kuşatmaya aldı.

Han Şeyhun'un yanı sıra güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.

Han Şeyhun merkezinde halen az sayıda muhalif savaşçı ve rejim karşıtı silahlı unsur bulunuyor.

İlçeden 112 bin kişi kaçmak zorunda kaldı

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti. 

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esed rejiminin saldırılarında Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.

İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor. 

(AA)

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