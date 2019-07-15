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15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:45:21 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:51:23

Hamas'tan Lübnan'ın 'yasa dışı iş gücüyle mücadele planına' tepki

Hamas, Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" kapsamında Filistinli mültecilere yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muhtemel bir toplumsal gerginliğin sorumluluğunun Filistinli mültecilerin haklarına yönelik bu adaletsiz uygulamaları yapan taraflara ait olduğu belirtilen açıklamada, "Lübnan'daki Filistinli mültecilerin hayatı ve geleceğinin tehdit edilmesini kabul etmeyeceğiz. Yavaşça öldürme politikasını başarısız kılacağız." denildi.

Söz konusu kararların, Filistin-Lübnan ilişkilerine değil Filistin davasının tasfiyesi için çalışan Yüzyılın Anlaşması planının hedeflerine hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilere ait kapatılan iş yerlerinin yeniden açılması ve Filistinli işçilere yönelik engellemelere son verilmesi istendi.

Filistinli mültecilerin özel durumlarının göz ardı edilmemesi çağrısı

Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik politikalarla ilgilenmek ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2005'te kurulan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi de Filistinli mültecilerin özel durumlarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve daha çok Filistinli mülteciler ile Suriyeli sığınmacıları kapsayan "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın yakından takip edildiği belirtildi.

Planda Filistinli çalışanların hususiyeti ve farklılığını öngören yasal düzenlemelerin göz ardı edildiği savunulan açıklamada, 2010'da yapılan değişikliklerde Filistinli mültecilerin yabancı işçilerden farklı kategoride ele alındığı ve diğer milletlerden farklı bir yasal statüye sahip olduğu vurgulandı.

Komitenin açıklamasında, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönemediği, Lübnan üretimine katkı sağlayarak ülkenin ekonomik döngüsünü güçlendirdiği ifade edildi.

Lübnan'ın ayrıca mülteciler adına Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) fonları ile Filistinli göçmen yakınları ve uluslararası kurumların kamplar için sağladığı desteklerden faydalandığına dikkati çekilen açıklamada, Lübnan'daki mültecilerin haklarına saygı duyulması ve Filistinli mültecilerin özel durumlarının dikkate alınması gerektiği aktarıldı.

"Plan kimseye karşı değil ve herhangi bir uyruğu istisna etmiyor"

Lübnan Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yasa dışı iş gücü ile mücadele planı kapsamında Filistinlilerin hedef alındığına dair bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi. 

Açıklamada, "Bir tutum edinmeden önce planın incelenmesi gerekiyor. İhanet dilinin ve komploların planla alakası yok. Plan kimseye karşı değil ve herhangi bir uyruğu istisna etmiyor. Filistinli mülteciler kanunların yasakladığı bazı meslekler dışında her mesleği icra edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Filistinlilerin çalışma izni almasının tazminat haklarını güvence altına alacağı aktarıldı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti. 

AA

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