  • Bist 100
    102127
  • Dolar
    5,6841
  • Euro
    6,3406
  • Altın
    259,4530
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Borsası’ndan 6 aylık tarihi rekor Ticaret Borsası’ndan 6 aylık tarihi rekor
Son füze denemesiyle ilgili açıklama yapan Kim Jong-un: Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır Son füze denemesiyle ilgili açıklama yapan Kim Jong-un: Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır
İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor
DGS cevap kağıtları ve aday cevapları yayınlandı! 2019 DGS cevap kağıtları görüntüleme sayfası! DGS cevap kağıtları ve aday cevapları yayınlandı! 2019 DGS cevap kağıtları görüntüleme sayfası!
En çok harcama konuta ve kiraya En çok harcama konuta ve kiraya
Konyaspor, hazırlık maçında Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı Konyaspor, hazırlık maçında Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı
Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi yapılacak Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi yapılacak
Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geldi Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geldi
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda arttı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda arttı
Dolar/TL 5,6870 seviyelerinden işlem görüyor Dolar/TL 5,6870 seviyelerinden işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
FETÖ 'ankesörlü haberleşme' yöntemini terör örgütü PKK’dan kopyaladı FETÖ 'ankesörlü haberleşme' yöntemini terör örgütü PKK’dan kopyaladı
ABD Dışişleri Bakanı: Gerekirse İran'a giderim ABD Dışişleri Bakanı: Gerekirse İran'a giderim
CHP Lüleburgaz teşkilatı istifa etti CHP Lüleburgaz teşkilatı istifa etti
WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza
Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata
Kasım Süleymani'den 'Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun' mesajı Kasım Süleymani'den 'Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun' mesajı
Sevilla'dan F.Bahçe'ye Kjaer şartı: Amadou'yu da alacaksınız Sevilla'dan F.Bahçe'ye Kjaer şartı: Amadou'yu da alacaksınız
ABD TV'si duyurdu: İran balistik füze denemesi yaptı ABD TV'si duyurdu: İran balistik füze denemesi yaptı
Enflasyon Raporu, 31 Temmuz'da açıklanacak Enflasyon Raporu, 31 Temmuz'da açıklanacak
İzmir'de palet deposunda yangın İzmir'de palet deposunda yangın
Temizlik Benim İşim programını Kadir Ezildi sunacak! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak? Temizlik avcısı Kadir Ezildi kimdir? Temizlik Benim İşim programını Kadir Ezildi sunacak! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak? Temizlik avcısı Kadir Ezildi kimdir?
Antalya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü Antalya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü
Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama geliyor? Uzmanlar Cüneyt Paksoy ve Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı... Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama geliyor? Uzmanlar Cüneyt Paksoy ve Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Temmuz 2019 Cuma 08:17:14 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:22:08

Hamas'tan İran ziyareti için "tarihi ve stratejik" değerlendirmesi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, "İran ile ilişkimiz, siyonist projeyi reddeden halklar, hükümetler ve partilerle yakın olan ittifakımızın bir parçasıdır. İran ile ilişkimiz hiçbir Arap veya Müslüman'a yönelik değil, işgale karşı çabaların birleştirilmesi kapsamındadır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Hamas heyetinin İran'a gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdi.

Hamas'a ait El-Aksa televizyon kanalına konuşan Aruri, "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdiği Hamas heyetinin İran ziyaretinin, Filistin davası ve bölgenin son derece tehlikeli, karmaşık ve hassas süreçten geçtiği dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aruri, "İran ile ilişkimiz, siyonist projeyi reddeden halklar, hükümetler ve partilerle yakın olan ittifakımızın bir parçasıdır. İran ile ilişkimiz hiçbir Arap veya Müslüman'a yönelik değil, işgale karşı çabaların birleştirilmesi kapsamındadır. Bizler, İran, Mısır ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bu ülkenin tüm bileşenleri için savunma hattındayız." ifadelerini kullandı.

Aruri, siyonizm ve bölgeyi İsrail işgaline uygun dizayn etmeye çalışan ABD hegemonyasına karşı direniş için İran ile tek yönlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini Tahran'a net şekilde açıkladıklarını söyledi. 

İran'ın Gazze'ye destek sunmaktan çekinmediğini dile getiren Aruri, ablukaya rağmen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarına işaret etti. 

Aruri, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planına ilişkin Arap ve İslam dünyası halklarının bu yönde oluşturulacak, İsrail'in de içinde bulunduğu yeni eksenin karşısında olduğunu vurguladı.

Aruri, bu yeni eksenin Orta Doğu'da İsrail'i normalleştirmeye çalıştığına dikkati çekti.  

- Hamas'ın İran ziyareti

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, cumartesi günü başlayan dört günlük ziyaret kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya gelmişti. 

İran devlet medyasına göre de Hamas heyeti ile görüşen Şemhani, isim vermeden bazı Arap ülkelerini Filistin direniş grupları ile destekçileri arasında ihtilaf çıkarmak ve İsrail ile iş birliği yapmakla suçlamıştı. 

Hamas heyeti, ayrıca İran lideri Ali Hamaney ve İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile görüşmüştü.

AA

Kim Jong-un: "Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır"
Bakan Soylu tarih verdi: Taviz vermeyeceğiz!
Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata
Merkez'in faiz hamlesi ne anlama geliyor?
"İran balistik füze fırlattı"
Sevilla'dan F.Bahçe'ye Kjaer şartı: Onu da alacaksınız
İlk gerçekleşti! Diğer ülkeler sırada bekliyor...
İlber Hoca'dan 'el öpme' yanıtı
Faiz lobisine Merkez tokadı
Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Juncker Johnson'ın "yeni Brexit anlaşması" talebini reddetti
İbrahimovic bombası! "Biraz baskı kurdum, İnşallah G.Saray'a gelir"
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Mehmet Akif Alakurt'tan Türk bayrağıyla ilgili iğrenç paylaşım!
TSK vurunca ABD'den yardım istediler!
İşçilerden CHP’li Maltepe Belediyesi’ne isyan!
Canlı bebeğe ölü dediler
Köyüne dönene 100 bin lira hibe
Bağ-Kur’luya çifte müjde
Fenerbahçe fırsatı gördü! Alman gölcü atağı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ