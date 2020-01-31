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31 Ocak 2020 Cuma 14:25:45 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:38:00

Hamas'tan ABD'nin yeni Siyonist işgâl planına karşı hamle

ABD'nin işgâl plânına karşı izleyecekleri politikayı anlatan Hamaslı yönetici Zehhar, "Filistinlilerin direnişin etrafında birleşmesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar, Filistin halkının direnişin etrafında birleşmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış plânını başarısız kılacağını belirtti. 

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Zehhar, sözde barış plânına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinlilerin, İsrail'in işgaline karşı direniş etrafında birleşmesinin Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış plânına karşı ciddi bir etkisi olacağını savunan  Zehhar, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının önünde direnişin dışında bir seçenek kalmadı. Sözde çözüm ve barış süreçlerinin başarısız olmasının ardından özellikle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki tüm Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı direnişin etrafında birleşmesi sözde barış planını başarısız kılacaktır." 

Zehhar, planın Filistin'in tarihi hakları ile kutsallarını hiçe saydığını ifade ederek, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarından dolayı Filistin halkının bedel ödememesi gerektiğini vurguladı.

"Bu planı reddediyoruz. Filistin halkı ulusal birlik ve beraberlikle bunu başarısız kılacaktır." diyen Zehhar, Trump'ın söz konusu plânı şu anda açıklamasının, iç krizinden kaçarak, ABD seçimlerinde Yahudilerin oyunu lehine çevirme amacı taşıdığını ifade etti. 

Trump'ın ayrıca attığı bu adımla Netanyahu'nun da İsrail seçimlerinde oylarını artırmak istediğini vurguladı. 

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLÂNINA BAZI ARAP ÜLKELERİNİN DESTEĞİ

Zehhar, Arap ülkelerinin sözde barış plânına yaklaşımlarına dair ise "Bazı Arap rejimleri, Trump'ın planını desteklerken, bazıları sessiz veya iç problemleriyle meşgul oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabasında olan bazı Arap ülkelerini "Arap Siyonizmi" şeklinde niteleyen Zehhar, bunlara güvenerek yapılan plânın başarısız olacağını ifade etti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLÂNI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış plânını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış plânı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Plânın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. 

AA

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